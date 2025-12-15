Brambati parla dei rinnovi di Pulisic e Maignan: le sue considerazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è chiamato a risolvere due questioni cruciali sul fronte contrattuale: i rinnovi del portiere Mike Maignan e dell’esterno offensivo Christian Pulisic. Entrambi i giocatori sono considerati pedine chiave nello scacchiere rossonero, ma in caso di necessità di scelta, la priorità deve essere chiara. Massimo Brambati, procuratore e opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare questo dilemma.

Brambati ha espresso una preferenza teorica per il prolungamento del contratto di entrambi i calciatori, riconoscendo il valore tecnico che Maignan, il portiere francese, e Pulisic, l’esterno statunitense, apportano alla squadra. Tuttavia, posto di fronte alla necessità di optare per un solo rinnovo, la sua indicazione è stata netta.

Maignan come Fondamento: Il Portiere Dà Forza alla Difesa

La priorità assoluta di Massimo Brambati ricade su Mike Maignan. Secondo il procuratore, il portiere rappresenta una pedina fondamentale e quasi insostituibile per costruire una squadra che sia non solo vincente, ma soprattutto solida.

A supporto della sua tesi, che pone la figura del numero uno al centro del progetto tecnico, Brambati ha citato un esempio di alto livello (menzionando l’interesse di un grande allenatore per un altro portiere di alto profilo, sottolineando l’importanza del ruolo). L’idea è che un estremo difensore di qualità superiore non si limiti a parare, ma sia in grado di “dare forza e sicurezza all’intero reparto difensivo“. Per questo motivo, il rinnovo di Maignan è visto come una scelta strategica imprescindibile per le ambizioni future del Diavolo.

Il Tetto Ingaggi e la Sfida di Igli Tare

Questa valutazione rafforza la pressione sulla dirigenza, sapendo che il rinnovo di Maignan è legato al tetto ingaggi di 7 milioni di euro stabilito da Leão e al rientro in Champions League. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo e esperto dirigente albanese, deve ora trovare un compromesso economico con l’agente del portiere, dimostrando che il club è pronto a investire sul suo fondamento difensivo.

Anche se Christian Pulisic è cruciale per l’attacco di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, assicurarsi Maignan è la priorità numero uno per la solidità complessiva del Milan. Tare deve muoversi con rapidità e cautela per blindare la pedina fondamentale, parallelamente alla ricerca di un centravanti per gennaio (come Füllkrug), garantendo ad Allegri la colonna vertebrale della squadra per affrontare la Supercoppa e la lotta per i vertici.