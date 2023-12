Brambati: «Per me Pioli crede ancora allo scudetto. Se il Milan uscisse dalle coppe…». Di seguito le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Brambati ha parlato così del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

BRAMBATI – «Allegri si guarda anche dietro, mentre Pioli guarda solo avanti. Spera davvero che l’Inter rallenti, per me ci crede ancora allo Scudetto. Per il momento il Milan è questo, poi mercoledì ha un dentro o fuori in Champions importante. Se il Milan esce completamente dalle coppe, potrebbe fare di necessità virtù e questo male le permetterebbe di concentrarsi solo al campionato. Le ultime però mi dicono di un Milan con poca costanza e identità. E poi questo discorso degli infortunati va approfondito, come è successo con la Juventus. Pioli dovrebbe farsi qualche domanda»