Braida, retroscena Vialli: «Cercai di portarlo al Milan»

Ariedo Braida racconta il suo tentativo di portare Gianluca Vialli al Milan. Le dichiarazioni dell’ex dirigente rossonero a La Repubblica di Genova.

«Avevamo incontrato Mantovani per portarlo al MIlan, ma poi Vialli ci disse che da Milano non si vedeva il mare e non si concretizzò. Apprezzavo la sua discrezione, l’assoluto riserbo».