Braida tifa Milan capolista e lancia un monito: le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è in testa alla classifica e il momento positivo del Diavolo è sulla bocca di tutti, inclusi gli storici dirigenti che hanno fatto la storia del club. Tra questi, Ariedo Braida, ex direttore sportivo rossonero e attuale vicepresidente del Ravenna, ha espresso tutto il suo sostegno in un’intervista rilasciata a Sky Sport, come riportato da tuttomercatoweb.com.

Allegri, il Centravanti e la Disciplina Ritrovata

Braida, l’ex dirigente milanista che ha contribuito ai trionfi degli anni ’80 e ’90, non nasconde il suo affetto: “Sono milanista da sempre, auguro al Milan di vincere tutto.” Un plauso particolare è andato al nuovo allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese richiamato in panchina.

“Allegri sa quello che fa, ha riportato la disciplina che prima mancava,” ha dichiarato Braida. Il tecnico, noto per la sua concretezza, ha evidentemente dato un’impronta forte alla squadra. Tuttavia, l’ex braccio destro di Silvio Berlusconi ha anche individuato un potenziale miglioramento nella rosa a disposizione di Allegri e del neo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese.

“Se avesse un centravanti importante, aiuterebbe la squadra a raggiungere i traguardi che i tifosi si aspettano,” ha suggerito Braida, mettendo in evidenza la necessità di un bomber di razza per trasformare l’ottimo lavoro in successi concreti. L’attacco è il reparto che, secondo l’ex dirigente, necessita di un ulteriore salto di qualità per consolidare il primato in classifica.

🤖 Il Veloce e il Veloce: Uomini Contro Algoritmi nel Calcio Mercato

La seconda parte dell’intervista ha toccato un tema caldissimo del calcio moderno: l’utilizzo degli algoritmi e della tecnologia nelle scelte di calciomercato. Braida, pur riconoscendo l’importanza dei dati, ha difeso con vigore il ruolo dell’occhio umano e del talento nella valutazione dei calciatori.

“Tutti usiamo la tecnologia. I numeri sono numeri, la matematica non è un’opinione,” ha ammesso l’esperto dirigente. Ma ha subito aggiunto una riflessione profonda: “Come dico sempre, gli algoritmi non hanno né cuore né occhi, mentre i calciatori sì. Noi uomini abbiamo emozioni: questo è fondamentale.”

Secondo l’ex rossonero, l’essenza del gioco va oltre i semplici score statistici. “Serve occhio e talento per capire che il calcio è una magia, e certe cose gli algoritmi non le vedono.” Un messaggio chiaro alla dirigenza moderna, inclusa quella del Diavolo, dove il binomio Tare-Allegri dovrà bilanciare analisi numeriche e l’istinto per portare i rossoneri alla vittoria finale.

