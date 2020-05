Braida fa già la lista per il Milan? «Quattro giovani pronti per la Serie A»

Ariedo Braida mette in lista già alcuni nomi di giovani talenti risalenti alla usa precedente esperienza al Barcellona

Intervistato da il Mundo Deportivo, Ariedo Braida, che potrebbe presto tornare al Milan, ha consigliato indirettamente qualche nome proveniente dalla “Cantera” blaugrana:

«Ci sono tanti giocatori forti nel Barça che potrebbero partire, come Semedo, che a me piace moltissimo. Arthur è un altro di gran livello e che viene accostato alla Juve. Così come Junior Firpo».

TRE TALENTI – «Ho lavorato nel Barça e ci sono tre giovani di grandissima qualità. Sono Riqui Puig, Alex Collado e Monchu. Ansu Fatu ormai lo conoscono tutti. Ha una qualità impressionante. Mi ha sorpreso moltissimo per la sua maturità e per come vede il gioco. È già un eccellente giocatore».