Braida: «Vialli Milan? Vi svelo un retroscena»

Ariedo Braida nel corso di un’intervista concessa a La Repubblica, ha svelato anche un retroscena su Gianluca Vialli ai tempi del Milan:

VIALLI-MILAN – «Avevamo incontrato Mantovani per chiudere, poi Vialli ci disse che da Milano non si vedeva il mare e l’affare non si concretizzò. Apprezzavo la sua discrezione, l’assoluto riserbo. È nato in una terra di lavoratori, senza frivolezze, dove si sapeva dare il giusto peso alle cose, ai rapporti con le persone. Ed evidentemente non ha mai dimenticato questi insegnamenti».