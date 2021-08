Brahim Diaz: «I tifosi meritavano la Champions, ripetiamoci quest’anno»

Brahim Diaz in un’ intervista parla della sua esperienza nel primo anno al Milan e degli obiettivi per la stagione che verrà

Obiettivo ripetersi. Brahim Diaz in un intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha commentato la sua prima stagione al Milan: «È stata una buona stagione per noi, l’andata molto buona. Quest’anno dobbiamo ripeterci, lottare per lo scudetto e in tutte le altre competizioni. A Bergamo ero uno dei più felici per la Champions? È ver, sono passionale. Tutto quello che faccio è dettato dal cuore. Amo il calcio e i nostri tifosi meritavano di tornare in Champions. È stata una partita molto emozionante per tutti noi. E io ero davvero felice ».