Brahim Diaz: un curioso mito da sfatare nella partita contro il Cagliari

Brahim Diaz: nella partita contro il Cagliari il numero 10 rossonero proverà a sfatare un curioso mito. Ecco di cosa si tratta

Tra a i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol in Serie A TIM dall’inizio della scorsa stagione, il fantasista del Milan Brahim Díaz è l’unico che non è ancora andato a segno in incontri domestici.

E la gara interna di domani contro il Cagliari potrebbe essere una ghiotta occasione per il giocatore spagnolo di invertire la rotta, siglando una rete a San Siro e finalmente davanti ai tifosi che mancano da tanto.