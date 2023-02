Brahim Diaz e la rete rossonera più veloce in una partita a eliminazione diretta di Champions dal 2010

Brahim Diaz e la rete rossonera più veloce in una partita a eliminazione diretta di Champions dal gol di Ronaldinho contro lo United

Come riportato da Opta su Twitter, Brahim Diaz ha realizzato la rete più veloce per il Milan in una partita a eliminazione diretta di Champions League dal gol di Ronaldinho contro il Manchester United nel febbraio 2010.

La rete dello spagnolo è arrivata dopo 6 minuti e 24 secondi.