Brahim Diaz perde terreno con CDK e Adli: è all’ultima chiamata. Lo spagnolo deve dare una svolta al suo rendimento

Il mercato del Milan, tra l’operazione Adli e quella che riguarda Charles De Ketelaere, deve suonare come un campanello d’allarme forte per Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo, tornato a Milanello a inizio preparazione con un notevole cambiamento fisico, deve necessariamente dare una svolta alla sua esperienza in rossonero.

Deve tornare a fare le cose giuste, nei tempi e nei modi che sono nelle sue corde tecniche, anche perché questa stagione particolare e concentrata d’impegni dal 13 agosto al 13 novembre, richiederà l’aiuto di tutti i calciatori che Pioli avrà a disposizione e Brahim, sotto questo aspetto, potrà tornare utile sia dall’inizio sia a gara in corso.