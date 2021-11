Brahim Diaz convocato con la Spagna: Luis Enrique ha deciso

Luis Enrique ha deciso di dare un’occasione a Brahim Diaz con la Nazionale spagnola. Il trequartista del Milan è stato convocato

Buone notizie per Brahim Diaz, il trequertista del Milan è stato convocato, finalmente, si può dire, con la Nazionale della Spagna. Luis Enrique ha deciso di dargli una possibilità dopo le tante polemiche per la sua non convocazione. Tra gli ‘italiani’ convocato anche Morata, out Luis Alberto.

Portieri: De Gea, Unai Simón, Robert Sánchez.

Difensori: Azpilicueta, Carvajal, Laporte, Eric García, Pau Torres, Iñigo Martínez, Jordi Alba, Jose Gayá.

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Koke, Mikel Merino.

Attaccanti: Sarabia, Yeremy Pino, Morata, Rodrigo Moreno, Fornals, Dani Olmo, Ansu Fati, Brahim Diaz.