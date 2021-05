Brahim Diaz, con il Cagliari sulla trequarti per continuare a divertirsi

Brahim Diaz, in pochi si aspettavano un finale così da parte del giocatore che non mai riuscito a prendersi il posto da titolare

Brahim Diaz, in pochi si aspettavano un finale così da parte del giocatore che non mai riuscito a prendersi il posto da titolare. Eppure nelle ultime due gare, chiamato, si è fatto trovare prontissimo, tanto da togliere ogni dubbio alla dirigenza rossonera, la quale vorrebbe approfittare degli ottimi rapporti con il Real Madrid per trattare nuovamente la questione.

LA SITUAZIONE- Il giocatore è arrivato la scorsa estate in prestito secco, come ricorda la rosea, il che significa che a fine stagione tornerà a Madrid per poi decidere il da farsi. Anche il club di Florentino Perez dovrà decidere insieme a Zidane, il quale potrebbe concedere al giocatore un altro anno al Milan, il quale a sua volta potrebbe richiederne il diritto di riscatto.

CAGLIARI- Intanto questa sera giocherà sulla trequarti alle spalle di Rebic, l’assenza di Ibra sposta Calhanoglu a sinistra e gli concede di agire dalla posizione centrale per continuare a divertirsi, come fatto contro Juve e Toro.