Braglia: «Al Milan manca identità, già tanto se arriva in Champions». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

L’ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della prossima giornata di campionato.

BRAGLIA – «Se il Milan dimostra di avere continuità, della quale ho qualche dubbio, penso possa essere una squadra che ambisca a traguardi importanti. Ma la vedo troppo discontinua questa squadra. C’è poca identità, è già tanto se arriva in Champions. Non credo sia un valore aggiunto andare fuori dalle coppe. Non credo che se dovesse andare fuori poi ci sia una ambiente favorevole dopo. Potrebbe esserci un po’ di disfattismo nella rosa»