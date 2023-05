Braglia svela: «Nessuno avrebbe pensato a questa cosa per il Milan»

Simone Braglia, ex portiere, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions League

L’ex portiere Simone Braglia ha parlato di Milan ai microfoni di TMW Radio.

MILAN – «È una stagione inferiore rispetto alla scorsa ma nessuno avrebbe pensato che questa squadra arrivasse in semifinale di Champions. La società ha fatto un percorso di crescita, lo scorso anno la vittoria del campionato forse ha un po’ cambiato la visione di questa squadra. Su De Ketelaere ovvio che ci si aspettava di più ma in Italia non c’è mai abbastanza tempo per aspettare. Mi ricordo di Tonali, che il primo anno non ha fatto bene ma oggi è uno di quelli che merita la Champions».