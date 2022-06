Braglia: «Donnarumma? Si è esagerato prima, pizzico di presunzione». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Intervenuto a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così di Donnarumma:

«Si è esagerato prima nei giudizi. Dal punto di vista tecnico non dico che non sia bravo. E’ un ragazzo giovane che, secondo me, non ha quegli atteggiamenti che dovrebbe avere un leader. Gli errori sono dovuti anche a quel pizzico di presunzione creato dopo averlo nominato miglior portiere dell’Europeo. Per me era stato Sommer, lui ha eccelso nei rigori. Nelle ultime partite non ha parato male, ma ha degli alti e bassi, come i giovani. Ma detto questo è l’unico portiere ottimo che abbiamo in ambito Nazionale».