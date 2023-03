Braglia: «De Ketelaere contestato? Opinione condivisibile»

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l’ex portiere Simone Braglia, ha commentato le critiche a De Ketelaere del Milan

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l’ex portiere Simone Braglia, ha commentato le critiche a De Ketelaere del Milan:

«È un’opinione condivisibile, ma anche un altro, ossia che siamo di fronte a un Milan diverso rispetto a prima. Oggi si aspettano tutti che sia diverso, che abbia quella continuità che tutti si aspettavano dopo lo Scudetto. Per me la rosa non è migliorata come negli anni passati, anzi forse è regredita»