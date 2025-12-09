Braglia contro il viaggio in Australia: «Giusto non andare a Perth in un momento chiave. C’era questo rischio»

Braglia, ex portiere, si è detto favorevole all’annullamento della trasferta a Perth per giocare Como-Milan: le sue dichiarazioni

L’ipotesi di vedere il Milan impegnato in un’amichevole contro il Como a Perth, in Australia, continua a dividere gli addetti ai lavori, e tra questi si è espresso anche Simone Braglia, ex portiere rossonero. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Braglia ha dato un parere netto sulla questione logistica.

Secondo l’ex estremo difensore, la Lega e il Milan farebbero bene a rinunciare alla trasferta intercontinentale.

Sulla possibile amichevole Milan-Como a Perth:

PAROLE – «Giusto non andare a Perth, non smaltisci poi certe trasferte in un momento chiave della stagione»

Il timore di Braglia è che l’impegno, per quanto allettante commercialmente, possa rivelarsi un boomerang a livello fisico e atletico. Affrontare un viaggio così lungo e impegnativo proprio in un periodo cruciale della stagione, in cui il Milan è in lotta per il vertice e impegnato su più fronti, è considerato un rischio eccessivo che andrebbe evitato per non compromettere il rendimento della squadra.