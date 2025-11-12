Calciomercato Milan, la suggestione Lewandowski è ancora viva: il polacco ha parlato in questo modo del suo futuro. Le ultimissime notizie

Le parole pronunciate ieri da Robert Lewandowski dal ritiro della Polonia hanno riacceso le speranze di diverse big europee, incluso il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare. L’attaccante polacco, che ha un contratto con il Barcellona in scadenza il prossimo 30 giugno, ha espresso incertezza sul suo futuro, lasciando di fatto aperta la porta a un possibile addio a fine stagione.

«Non ho fretta e sono in pace con me stesso, questa è la cosa più importante», ha dichiarato Lewandowski. La frase chiave che ha messo in allerta i club interessati è stata: «Se ad esempio il Barcellona mi contattasse ora, non saprei cosa rispondere alla domanda sul futuro. Perché devo anche capire cosa sia meglio per me». Una dichiarazione che non chiude, anzi, alimenta l’ipotesi di un trasferimento a parametro zero in estate.

Non è un mistero che tra le società che stanno osservando con estrema attenzione l’evolversi della situazione c’è il Milan. Il club rossonero, sempre alla ricerca di un attaccante di altissimo livello e con esperienza internazionale per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione, ha già avuto qualche approccio con l’entourage del giocatore e ha trasmesso il suo interesse, che non sarebbe passato inosservato.

Tra qualche mese si capirà se il profilo di Lewandowski potrà diventare un’opportunità concreta per il Diavolo, a patto ovviamente che le sue richieste d’ingaggio non siano considerate fuori mercato. È comunque importante ricordare che il Barcellona detiene una clausola unilaterale a proprio favore per prolungare il contratto del fuoriclasse polacco fino al 2027, un dettaglio che Tare e Allegri dovranno tenere in considerazione nella loro strategia.