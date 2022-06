Botman Milan, situazione complessa: può saltare il banco. Il centrale olandese richiesto anche in Premier

Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport la situazione Sven Botman, per cui il Milan ha già fatto un’offerta non accettata, comincia a farsi complessa.

Il Lilla è interlocutore particolare, non semplice, e dopo sette mesi di trattativa c’è il rischio che le offerte dalla Premier – United e Newcastle su tutti – facciano saltare il banco. Servono cautela, attenzione a piste alternative – Bremer… – e tanta pazienza.