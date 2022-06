Botman-Milan, il Newcastle tenta la spallata definitiva: chiusura in settimana? I rossoneri sperano nella volontà del giocatore

Come riportato dal Daily Mail il Newcastle sta spingendo per chiudere l’operazione Botman con Lille già in settimana. Sul piatto ci sono circa 37 milioni di euro.

Il Milan spera ancora che la volontà del giocatore possa fare la differenza.