Botman Milan, si infiamma: incontro con l’agente a Milano. I dettagli sull’operazione che i rossoneri hanno in programma per l’estate

Ieri il suo agente Nikkie Bruinenberg, era a San Siro. Oggi può essere il giorno giusto per sedersi al tavolo e iniziare a tessere i fili dell’operazione Sven Botman al Milan con vista all’estate. Incontro super interlocutorio evidentemente, ma con altrettanta evidenza il club rossonero vuole cercare di portarsi avanti con il centrale olandese che è ormai da mesi l’obiettivo designato per la difesa.

Come riportato da gazzetta.it ci sarà da discutere sulle richieste del Lilla. Di certo Elliott, come sempre, non parteciperà ad aste. Il club francese il mese scorso ha rifiutato un’offerta di oltre 45 milioni dal Newcastle (vera antagonista nella corsa al giocatore) e, se da un lato non potrà sparare una cifra fuori contesto, dall’altro difficilmente scenderà sotto quelle cifre.