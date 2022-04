Botman annuncia: «Probabilmente questa sarà la mia ultima stagione qui»

Sven Botman, obiettivo dichiarato del Milan sul mercato, ha annunciato il suo probabile addio al Lille a fine stagione

Sven Botman, difensore del Lille ed obiettivo di mercato del Milan, ha annunciato come quella in corsa sarà con ogni probabilità l’ultima stagione in Francia. Le sue parole riprese da Get French Football News:

«Vedrò. Se le cose andranno come previsto, allora sì. Ma prima di tutto voglio finire bene questa stagione».