Bossari su Leao: «Io lo terrei, però…»

Daniele Bossari, noto conduttore e tifoso del Milan, ha analizzato anche la situazione di Rafael Leao: le sue dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Daniele Bossari ha parlato così del futuro di Leao:

«Il club deve fargli capire cos’è il Milan, fargli capire cos’è la storia di questo club, fargli capire che stiamo tornando. Tocca a Paolo Maldini provarci. Lui è la storia e deve fargli capire che è un privilegio indossare la maglia rossonera. A me dispiacerebbe perderlo, quando però un giocatore non vuole più restare è giusto che vada via. Sono convinto che lui stia bene al Milan e a Milano ma se non si riesce a fargli entrare nella testa che è giusto restare allora tanto vale guadagnarci qualcosa».