Borussia M’Gladbach: staff e giocatori si tagliano lo stipendio

Borussia M’Gladbach: per salvaguardare il proprio club, i giocatori e staff hanno deciso di tagliare una parte del loro stipendio

Direttamente sul proprio profilo Twitter, il Borussia M’Gladbach annuncia che i propri giocatori e staff tecnico rinunceranno ad una buona parte del proprio stipendio pur di salvaguardare il club.

«Lo staff tecnico si è unito, proprio come i nostri direttori e amministratori delegati. Sono molto orgoglioso dei ragazzi. Stiamo insieme per il Borussia, in tempi buoni e in periodi negativi. Vogliono restituire qualcosa al Borussia e quindi anche a tutti i fan che ci supportano».