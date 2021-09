Borriello: «Il Milan è la squadra che mi sta più a cuore, mercato? Vi dico»

Marco Borriello ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni de La Repubblica, ecco le sue parole sul Milan

Marco Borriello ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni de La Repubblica, ecco le sue parole sul Milan:

«È la squadra che mi sta più a cuore, insieme a Genoa e Roma. Hanno fatto operazioni da un punto di vista etico bellissime. Ma a farti vincere sono i campioni, se ti lasci sfuggire Donnarumma che è un fuoriclasse, o Çalhanoglu e Kessié, anche se non campionissimi, competere diventa più difficile. Non la compri una Ferrari se hai i soldi per una Volkswagen».