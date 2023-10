Borghi: «Assenze importanti per entrambe, ma se n’è sottovalutata una». Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Borghi ha parlato così prima di Milan–Juventus. Le sue parole.

BORGHI – «Le assenze sono importanti per entrambe. Per me si è un po’ sottovalutata l’assenza di Danilo perchè porta anche a ridisegnare il pacchetto difensivo dei bianconeri»