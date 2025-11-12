Connect with us

Borghi critica il Milan dell'ultimo periodo: «Prova non superata, vi spiego che cosa intendo»

Calciomercato Milan, Reijnders torna sul suo trasferimento al Manchester City: «Quando sono venuto a sapere di...»

Bartesaghi Milan, che elogio di Fabrizio Biasin: la provocazione del giornalista non è passata inosservata

Toni non le manda a dire sugli attaccanti: per l'ex bomber in Serie A c'è questo grande problema

Pellegatti lancia l'allarme: «Spero proprio che il prossimo giugno si parta da 50-60 milioni per prendere un attaccante, ad oggi il Milan non ha...»

Borghi critica il Milan dell’ultimo periodo: «Prova non superata, vi spiego che cosa intendo». Le ultimissime sui rossoneri

Il clamoroso pareggio per 2-2 tra Parma e Milan, con la rimonta dei gialloblù dopo il doppio svantaggio rossonero, è stato analizzato da Stefano Borghi nel suo canale YouTube. Il commentatore ha criticato la gestione del risultato da parte della squadra di Massimiliano Allegri e Igli Tare, definendo la gara come un esame di maturità non superato.

«Un Milan che si è un po’ inceppato, ha buttato via due punti sul campo del Parma che si è trasformato nel secondo tempo perché il Milan si è sciolto», ha commentato Borghi. Nonostante le occasioni finali per vincere (come quella di Pulisic su tacco di Leao o di Saelemaekers), la prestazione complessiva è stata insufficiente. «Il Milan non ha passato una buona serata in quel di Parma. Era una partita da banco di maturità per i rossoneri. Il Milan era chiamato a fare la partita e il Milan non l’ha fatta».

Nel primo tempo, il Milan era sceso in campo con l’atteggiamento giusto, sbloccando subito con un gol propiziato da Alexis Saelemaekers. Borghi ha elogiato il belga: «Saelemaekers che è la scintilla di questo Milan, giocatore in costante crescita anche sul piano tecnico, giocatore fondamentale. Viene visto come l’undicesimo e invece, già dai tempi di Bologna, è uno dei punti cardinali».

Il problema è sorto dopo il rigore del 2-0: «Da lì la partita devi mettertela in tasca. E lì sorge un problema del Milan di questa fase, ovvero l’assenza di Rabiot e di Pulisic che in situazione di consolidamento della partita, di palleggio, sono due assenze che incidono tanto perché toglie due cardini fondamentali». L’assenza delle due pedine è coincisa con quella che Borghi ha definito «la peggiore prestazione del centrocampo del Milan».

