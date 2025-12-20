Borghi sul Milan: «Difesa oltre i propri limiti, ora serve il mercato». Il consiglio a Tare in vista di gennaio

Borghi, noto telecronista, ha commentato il momento del Milan dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa Italiana

L’analisi di Stefano Borghi, affidata al suo canale YouTube dopo il KO rossonero in Supercoppa contro il Napoli, mette in luce una verità scomoda per la squadra di Massimiliano Allegri: il rendimento difensivo della prima parte di stagione sarebbe stato superiore all’effettivo valore dei singoli, grazie a una condizione collettiva oggi in calo.

Borghi, l’analisi: «Il trucco è stato scoperto»

Secondo il telecronista, la solidità mostrata nei mesi scorsi era un equilibrio fragile, retto dalle parate straordinarie di Maignan e da una concentrazione feroce che ora sembra svanita:

«De Winter ha passato una serata difficile, in generale la difesa del Milan negli ultimi tempi sta, tra enormi virgolette, un pochino scoprendo il trucco». Il pacchetto arretrato avrebbe reso al di là del proprio valore reale grazie ai “miracoli” di inizio stagione. Gol costanti: Se prima il Milan blindava la porta nei big match, oggi la vulnerabilità è diventata una costante: «Adesso i gol subiti sono costanti perché il Milan ne ha presi ancora due».

Se prima il Milan blindava la porta nei big match, oggi la vulnerabilità è diventata una costante: «Adesso i gol subiti sono costanti perché il Milan ne ha presi ancora due». Obiettivo realtà: Borghi invita a calibrare le aspettative. Il potenziale del Milan, pur esaltato dal lavoro dello staff tecnico, resta quello di una squadra in lotta per il quarto posto: «Tutto il resto sono sogni».

La soluzione: Un leader dal mercato

Per uscire da questa spirale negativa, Borghi indica una strada precisa: intervenire sul mercato per inserire un elemento capace di guidare i compagni: «Io credo che un intervento sul mercato sia da valutare, proprio a livello di capacità individuale di guidare il reparto. Perché basta cambiarne uno e le cose cambiano radicalmente». Un messaggio chiaro rivolto a Igli Tare, proprio mentre si valutano profili come Disasi o Süle per gennaio.