Borghi su Romagnoli Pavlovic: «Due letture sbagliate, ma alla fine è giustizia. Vi spiego perchè non è rigore»

Borghi, noto opinionista, ha analizzato il contestato episodio tra Pavlovic e Romagnoli nel finale di Milan-Lazio: decisione corretta

L’episodio incandescente del finale di Milan-Lazio, il presunto fallo di mano di Pavlovic, continua ad essere al centro del dibattito, ma secondo Stefano Borghi di Sky Sport l’esito finale è giusto, nonostante i gravi errori procedurali.

L’analista ha criticato l’operato del VAR, sostenendo che l’intera procedura di revisione non fosse necessaria. Borghi ha commentato la decisione finale dell’arbitro Collu, definendola un paradosso:

PAROLE – «Si ristabilisce giustizia con due letture sbagliate. Perché non è rigore quello di Pavlovic e non è una trattenuta quella di Marusic».

L’analista ha evidenziato come l’arbitro di campo avesse già preso la decisione corretta inizialmente, rendendo superfluo l’intervento del VAR. «Questa non è una on-field review che va fatta, perché la decisione dell’arbitro di campo è già quella buona». Un commento che punta il dito sulla necessità di rivedere i protocolli per evitare che decisioni corrette vengano giustificate con motivazioni errate.