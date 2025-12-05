Borghi sulla Coppa Italia: «La Lazio ha meritato di vincere, l’eliminazione del Milan è una consolazione magra. Sullo scudetto...»

Borghi analizza il KO del Milan in Coppa Italia e minimizza la suggestione scudetto in riferimento al Napoli dello scorso anno

Stefano Borghi, giornalista e telecronista di Sky, ha commentato lucidamente la sconfitta del Milan sul suo canale YouTube. Il Milan ha perso 1-0 contro una Lazio che, secondo il suo giudizio, «ha meritato di vincere». Il gol di Zaccagni, arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è stato accompagnato da contestazioni, ma Borghi le ha bollate come «assolutamente marginale».

Borghi sull’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia

Per il Milan, la caduta in Coppa Italia rappresenta la perdita di un obiettivo stagionale. Sebbene il giornalista lo consideri «sicuramente un obiettivo meno importante» rispetto al campionato, riconosce che «andare avanti in Coppa Italia, nelle fasi finali della competizione, potrebbe essere un’ancora di salvezza». La possibilità di lottare per un trofeo parallelo in primavera avrebbe infatti potuto dare respiro e motivazione alla squadra.

Quanto alla suggestione che l’eliminazione possa favorire la corsa Scudetto (visto il precedente dei Campioni d’Italia), Borghi è scettico. La scaramanzia che «anche gli ultimi campioni d’Italia sono usciti agli ottavi» è vista come una «consolazione magra se non esistente». La priorità per la squadra di Allegri non è trovare giustificazioni, ma voltare pagina subito e concentrare tutte le energie sull’unico obiettivo di grande peso rimasto: il campionato.