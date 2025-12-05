 Borghi sulla Coppa Italia: «La Lazio ha meritato di vincere»
Connect with us

HANNO DETTO

Borghi sulla Coppa Italia: «La Lazio ha meritato di vincere, l’eliminazione del Milan è una consolazione magra. Sullo scudetto...»

HANNO DETTO

Altafini analizza Lazio Milan e la lotta scudetto in Serie A: le parole dell'ex attaccante rossonero

HANNO DETTO

Pedullà boccia il primo tempo del Milan con la Lazio: «Non era una partita seria!» Allegri furioso

HANNO DETTO

Lazio Milan, Bianchin accusa gli attaccanti: «Nkunku fantasma, Leao ha scentrato il pallone migliore». Spunta l'interrogativo per gennaio

HANNO DETTO

Viviano esalta il campione rossonero: «Ormai è una costante, ha tolto diverse castagne dal fuoco»

HANNO DETTO

Borghi sulla Coppa Italia: «La Lazio ha meritato di vincere, l’eliminazione del Milan è una consolazione magra. Sullo scudetto…»

Milan news 24

Published

23 minuti ago

on

By

Borghi

Borghi analizza il KO del Milan in Coppa Italia e minimizza la suggestione scudetto in riferimento al Napoli dello scorso anno

Stefano Borghi, giornalista e telecronista di Sky, ha commentato lucidamente la sconfitta del Milan sul suo canale YouTube. Il Milan ha perso 1-0 contro una Lazio che, secondo il suo giudizio, «ha meritato di vincere». Il gol di Zaccagni, arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è stato accompagnato da contestazioni, ma Borghi le ha bollate come «assolutamente marginale».

Borghi sull’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia

Per il Milan, la caduta in Coppa Italia rappresenta la perdita di un obiettivo stagionale. Sebbene il giornalista lo consideri «sicuramente un obiettivo meno importante» rispetto al campionato, riconosce che «andare avanti in Coppa Italia, nelle fasi finali della competizione, potrebbe essere un’ancora di salvezza». La possibilità di lottare per un trofeo parallelo in primavera avrebbe infatti potuto dare respiro e motivazione alla squadra.

Quanto alla suggestione che l’eliminazione possa favorire la corsa Scudetto (visto il precedente dei Campioni d’Italia), Borghi è scettico. La scaramanzia che «anche gli ultimi campioni d’Italia sono usciti agli ottavi» è vista come una «consolazione magra se non esistente». La priorità per la squadra di Allegri non è trovare giustificazioni, ma voltare pagina subito e concentrare tutte le energie sull’unico obiettivo di grande peso rimasto: il campionato.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.