Bonucci: «Tre anni fa tutto questo era utopia»

Conferenza stampa Bonucci: le parole del difensore verso Italia Inghilterra, valida per la finale di Euro 2020

Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa insieme a Roberto Mancini in vista della finale di Euro 2020. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

«Non pensavo di esserci ma non ho mai pensato che risalire fosse difficile. Mancini ci ha spinto sin dal primo giorno, lì si è sentita la voglia di tutti di ripartire. Ci ha aiutato un anno in più d’esperienza per tutti, giovani e anche grandi. In questo anno abbiamo maturato esperienza ed entusiasmo, ci ha permesso di esser qui a credere in qualcosa che tre anni fa sembrava utopia. Faremo di tutto per essere all’altezza domenica sera».