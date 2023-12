Bonucci torna in Serie A? Manca solo più questa cosa per rivedere l’ex Milan giocare con questa squadra

Bonucci è sempre più vicino al ritorno in Serie A.

L’ex Milan vestirà molto probabilmente la maglia della Roma. Come riportato da Nicolò Schira, l’ex difensore rossonero non vede l’ora di tornare in Italia e sta aspettando solamente la luce verde da parte dell’Union Berlino. Si tratta con l’agente per un contratto dalla durata di 6 mesi.