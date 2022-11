Bonucci: «Obiettivo Euro 2024 e per i più giovani il Mondiale 2026…». Le parole del capitano della Nazionale

Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa dei prossimi obiettivi della Nazionale e personali. Ecco le parole dell’ex difensore del Milan e capitano della Nazionale:

«Una settimana fa un mio compagno mi ha chiesto come stavo proprio in merito a ciò. Io gli ho detto che è vero, c’è dispiacere, ma l’unica cosa che possiamo fare è costruire un grande presente e futuro. Il calcio come la vita ci mette sempre davanti la possibilità di ripartire, in vista di Euro 2024 e nel caso dei miei colleghi più giovani il Mondiale del 2026. Io cerco di far passare questo messaggio, in tutti i momenti c’è la possibilità di costruire un grande futuro. Solo stando uniti da marzo possiamo ripartire»