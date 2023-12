Bonucci può tornare subito in Italia! Questo club pensa all’ex Milan

Bonucci può tornare subito in Italia! Questo club pensa all’ex difensore del Milan già per il prossimo mercato di gennaio

Come riportato dal Corriere dello Sport, Leonardo Bonucci potrebbe molto presto tornare in Italia, vista la sua nostalgia per il nostro paese e la Serie A, da lui lasciata in estate dopo l’addio alla Juventus.

A pensare all’ex difensore del Milan è la Roma, in cerca di rinforzi per il reparto arretrato, ma frenata dall’età non certo verdissima del centrale, che ha ormai raggiunto i 36 anni.