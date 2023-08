Bonucci alla Lazio? Sarri allo scoperto sull’ex difensore e capitano Milan, oggi ai margini della Juve: ecco cosa pensa

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Leonardo Bonucci. L’ex difensore del Milan è ormai un separato in casa alla Juventus e aspetta solo che venga definito il suo futuro.

L’azzurro è un’ipotesi per la Lazio. Lotito lo vorrebbe regalare a Sarri, che però non sembra così entusiasta di ingaggiare l’ex rossonero: la difesa biancoceleste, secondo il tecnico toscano, non ha bisogno di ulteriori innesti. A riportarlo è Sky Sport.