Boninsegna: «Il Milan non ha giocato il derby, ha subito la partita»

Roberto Boninsegna, ex attaccante dell’Inter, ha parlato della prestazione del Milan nel derby di ieri sera: le sue parole

Intervistato da Radio Anch’io lo Sport su RaiRadio1, Roberto Boninsegna ha parlato così di Inter-Milan:

«I rimpianti deve averli fin dall’anno scorso, quando perse il derby quando era in vantaggio e in controllo. L’anno scorso ha regalato lo scudetto al Milan. Ieri sera il Milan non è stato pervenuto, Prisco avrebbe detto che il Milan era sceso in campo con la Primavera. Il Milan la partita l’ha subita e basta, senza giocarla. L’Inter è l’unica squadra che forse può mettere in discussione lo scudetto. Le altre sono tagliate fuori».