Boniek senza freni: il suo commento sulla corsa scudetto, sugli stadi e sul VAR. Segui le ultimissime sui rossoneri

Zbigniew Boniek, l’ex fuoriclasse polacco e stella della Juventus degli anni ’80, ha rilasciato una lunga e incisiva intervista al Corriere della Sera, dove ha analizzato i temi caldi del calcio italiano, dalla corsa Scudetto fino alle infrastrutture e all’uso del VAR. Le sue parole, sempre dirette e autoritarie, rappresentano un importante monito per l’intero movimento.

La Corsa Scudetto: Milan e Inter favorite nel Derby d’Italia

In merito alla lotta per il titolo, l’opinione di Boniek è netta e individua un quartetto di pretendenti di altissimo livello. “Sarà una lotta tra Milan, Inter, Napoli e Roma,” ha sentenziato l’ex attaccante.

Il Milan, ora guidato da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato in panchina per vincere, è chiaramente inserito nel novero dei favoriti. La squadra rossonera, che può contare sulle mosse strategiche del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese, ha dimostrato la solidità necessaria per puntare in alto.

Boniek non ha risparmiato una frecciata alla sua ex squadra: “La Juve deve giocare un po’ meglio.” E ha espresso il suo apprezzamento per un tecnico rivale: “Gasperini è uno davvero bravo,” riferendosi all’allenatore atalantino noto per il suo gioco offensivo.

Serie A Tra Nostalgia e Stadi

Il polacco ha espresso un senso di nostalgia per il calcio di un tempo, criticando la mancanza di evoluzione delle strutture italiane: “Serie A? Una volta era una religione, tutti in campo la domenica alle 3 del pomeriggio, gli stadi pieni. Nelle infrastrutture non siete andati avanti come altrove. In Polonia noi giocavamo su campi di patate, ma voi non siete migliorati abbastanza.”

VAR Sotto Accusa: “Si Litiga Sui Centimetri”

Infine, un’analisi critica sull’introduzione della tecnologia in campo. Nonostante la Polonia sia stato il primo Paese ad adottare il VAR, Boniek non è entusiasta: “Non puoi rinunciare a quello che gli occhi di un arbitro possono vedere. Non cessano le polemiche, oggi sono diverse, si litiga sui centimetri.” L’ex juventino solleva il dubbio che l’eccessiva dipendenza dalla tecnologia stia snaturando la componente umana e passionale del gioco.