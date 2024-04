Boniek torna su Milan Roma: «I rossoneri hanno fatto errori clamorosi. Ma sulla sfida di ritorno…». Le parole dell’ex giocatore

L’ex calciatore Boniek è intervenuto su Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 per analizzare il match di ritorno tra Milan e Roma.

PAROLE – «Chi vince il primo round non è detto che vinca l’intero incontro. Il Milan è una squadra fortissima, giovedì era un po’ rilassato, forse pensava di giocare contro una squadra inferiore. Il Milan non era preparato mentalmente e fisicamente, hanno fatto errori clamorosi. Senza togliere nulla alla Roma, che ha fatto una partita intelligente tatticamente, soprattutto nell’arginare la fascia sinistra rossonera. Ma dall’altra parte non ci sono state contromosse tattiche da parte del Milan. Rimane una sfida aperta: la Roma giocherà senza Cristante, che dà molto equilibrio alla squadra.

Il Milan ha una tale organico che, dopo 4-5 giorni infelici, potrebbe tentare di fare il colpaccio. Prima della doppia sfida, a Roma pensavano che il Milan fosse favorito. Ora nella capitale tutti sperano che si possa passare in semifinale. Il cambio di allenatore ha portato dei chiari vantaggi. Con l’arrivo di De Rossi è cambiato tutto. I giocatori cosiddetti ‘pippe’ non lo sono più, anzi sono molto bravi. Mi spiace per Mourinho, ci ha dato una grandissima gioia».