Boni sicuro: «Corsa scudetto in Serie A? Il tricolore se lo giocheranno queste quattro squadre». C’è anche il Milan

Loris Boni ha giocato per quattro stagioni con i colori blucerchiati addosso, rimanendo un tifoso della formazione ligure! Tra il 1971 ed il 1975 arriva a collezionare novantanove presenze e cinque reti col Doria, il tutto prima di trasferirsi alla Roma. L’ex centrocampista della Sampdoria oggi ha parlato a SampNews24, concedendoci un’intervista in esclusiva sulla squadra di Angelo Gregucci (e non solo). Le sue parole sulla Serie A:

Passando alla Serie A: al momento la lotta per lo scudetto comprende 4 squadre come Milan, Napoli Inter e Roma. Secondo lei chi vincerà alla fine?

«Io quest’anno vedo un campionato di Serie A molto equilibrato, ma livellato al ribasso. Non vedo mai una squadra che giochi con una certa continuità, dimostrandoti quindi che è la più forte. Io vedo delle squadre che se la giocano, potendo vincere e perdere con tutti. Io credo che Napoli, Roma, Milan ed Inter siano solo le squadre che hanno sbagliato meno».

