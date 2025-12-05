 Boni sicuro: «Corsa scudetto in Serie A? Il tricolore...»
Connect with us

HANNO DETTO

Boni sicuro: «Corsa scudetto in Serie A? Il tricolore se lo giocheranno queste quattro squadre». C'è anche il Milan

HANNO DETTO

Lazio Milan, la sconfitta in Coppa Italia e il monito di Zazzaroni: «I rossoneri sono una squadra monca. E c'è questo pericolo»

HANNO DETTO

Conferenza stampa Ricci: «Favoriti per lo scudetto? No ma vogliamo giocarcela con tutti. Sull'eliminazione in Coppa Italia...»

HANNO DETTO

Allegri a Milan Tv: «In queste partite devi portare l'episodio dalla tua parte. C'è dispiacere, ma...»

HANNO DETTO

Conferenza stampa Allegri: «A calcio conta chi vince. Bravi loro a cogliere l'episodio. Su Jashari...»

HANNO DETTO

Boni sicuro: «Corsa scudetto in Serie A? Il tricolore se lo giocheranno queste quattro squadre». C’è anche il Milan

Milan news 24

Published

14 minuti ago

on

By

Boni

Boni, ex calciatore della Sampdoria, ha analizzato la corsa scudetto in Serie A: anche il Milan tra le candidate al tricolore

Loris Boni ha giocato per quattro stagioni con i colori blucerchiati addosso, rimanendo un tifoso della formazione ligure! Tra il 1971 ed il 1975 arriva a collezionare novantanove presenze e cinque reti col Doria, il tutto prima di trasferirsi alla Roma. L’ex centrocampista della Sampdoria oggi ha parlato a SampNews24, concedendoci un’intervista in esclusiva sulla squadra di Angelo Gregucci (e non solo). Le sue parole sulla Serie A:

Passando alla Serie A: al momento la lotta per lo scudetto comprende 4 squadre come Milan, Napoli Inter e Roma. Secondo lei chi vincerà alla fine?

«Io quest’anno vedo un campionato di Serie A molto equilibrato, ma livellato al ribasso. Non vedo mai una squadra che giochi con una certa continuità, dimostrandoti quindi che è la più forte. Io vedo delle squadre che se la giocano, potendo vincere e perdere con tutti. Io credo che Napoli, Roma, Milan ed Inter siano solo le squadre che hanno sbagliato meno».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI BONI A SAMPNEWS24

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.