Bonera Milan, LUI il possibile sostituto di Fonseca? NOTIZIA clamorosa, c’è uno scenario da non ESCLUDERE

Bonera-Milan, lui il possibile sostituto di Paulo Fonseca in caso di esonero a sorpresa? Un motivo lo mette in cima alla lista

Nel corso dell’intervista a Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube, Monica Colombo ha parlato così delle possibili evoluzioni della panchina del Milan:

PAROLE – «A mio avviso questa proprietà, che ha sotto contratto per 3 anni Fonseca e ancora non ha risolto con Pioli, a libro paga fino al ’25, non ce la vedo che prende un terzo allenatore, se non una scelta interna cioè buttare nella mischia Bonera perché già a libro paga».

Prossime tre partite dopo la sosta decisive per il portoghese.