Bonaventura su Gattuso: «Non un rapporto facile ma ho dato l’anima»

Giacomo Bonaventura torna a parlare del proprio rapporto con Gennaro Gattuso, unico allenatore con cui ha sfiorato la Champions

Giacomo Bonaventura ha parlato attraverso le colonne di Sport Week del proprio rapporto con Gennaro Gattuso al Milan. Ecco le sue parole:

«Somiglia a Mihajlovic. Mi ha fatto sentire importante e io gli ho dato l’anima, dimostrandogli che di me poteva fidarsi. Ma non è stato tutto rose e fuori. Una volta non volevamo andare in ritiro ed è finita che ci siamo ritrovati a discutere io e lui, testa contro testa. Mi voleva ammazzare (ride). Ma Rino è così: si incazza tantissimo sul momento ma finisce lì, non è uno che porta rancore».