Bonaventura LASCIA la Serie A, l’ex Milan ha DECISO: ecco dove giocherà il centrocampista dalla prossima stagione

È finita l’avventura di Bonaventura in Italia. Dopo le esperienza all’Atalanta, al Milan e alla Fiorentina tra le altre, il trequartista saluterà il Belpaese per approdare nel campionato saudita.

Sarà dunque la Saudi Pro League la nuova metà di Bonaventura che domani è atteso a Riad per definire gli ultimi accordi. Secondo quanto riportato da TMW, nuova esperienza per il centrocampista che era stato spesso accostato per un possibile ritorno in rossonero.