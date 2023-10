Bonaventura: «Milan? L’ho lasciato con grande motivazione, avevo voglia di dimostrare»

Il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, dal ritiro della Nazionale dell’Italia torna a parlare del suo addio al Milan

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, Giacomo Bonaventura ritorna a parlare del suo addio al Milan, Queste le dichiarazioni del centrocampista della Fiorentina.

SULL’ADDIO AL MILAN – «Ho lasciato il Milan con grande motivazione, sapevo che la nuova esperienza sarebbe stata bella perché avevo ancora tanta voglia di fare e dimostrare. Poi è arrivata la Fiorentina che in questi anni ha continuato a crescere e s’è rivelata per me la piazza ideale per proseguire la mia carriera».

OBIETTIVO ESSERCI ALL’EUROPEO? – «Perché no? Tutto alla fine parte da ciò che si fa nel club».