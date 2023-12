Bonanni sul dopo Pioli: «Senza una candidatura forte è inutile cambiare». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Bonanni ha parlato a TMW Radio analizzando il pareggio del Milan contro la Salernitana e la posizione di Pioli.

PAROLE – «La società non interviene perché non c’è una candidatura forte. Conte non vuole entrare in corsa e loro sperano di arrivare fino in fondo con Pioli e poi si comincerà con un nuovo ciclo. Ma questa situazione non porta da nessuna parte. A ogni stop l’allenatore è sempre in discussione e così è difficile lavorare. Difficile non sentire l’appoggio di società e tifosi. Se non c’è una candidatura forte, per me è inutile cambiare, poi a giugno le strade si divideranno, ma non ora».