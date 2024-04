Bonanni svela: «Su Pioli ho sempre avuto questo presentimento». Poi critica un rossonero: le sue dichiarazioni

Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione in casa rossonera all’indomani dell’eliminazione in Europa League per mano della Roma. Le sue parole.

BONANNI – «Su Pioli io ho sempre pensato che l’unica ancora di salvezza era la vittoria dell’EL. E’ finito un ciclo ieri, ora si viaggerà a vela e si vedrà. Ieri serviva avere Chukwueze e Reijnders. Jovic? Non è una mossa da fenomeno, si è anche mangiato una grande opportunità»