Bonanni: «Milan Tottenham crocevia della stagione per i rossoneri»

Massimo Bonanni, ex calciatore della Lazio tra le altre, ha analizzato la sfida di domani tra Milan e Tottenham: le sue parole

A TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così di Milan-Tottenham:

«Lo vedo ancora molto in difficoltà, Pioli si sta snaturando molto ma senza Tomori il Milan deve giocare più accorto. Qualche mese fa avevo detto che poteva essere la mina vagante in Champions, ma lo vedo sotto al Tottenham ora. Dovrà prepararsi bene, perché tra le due partite c’è il Monza e sarà davvero dura. E’ un crocevia importante per la sua stagione».