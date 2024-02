Bonanni su Leao: «Rimarrà un grande rimpianto, non riuscirà mai a fare il salto di qualità». Le dichiarazioni

Il giornalista Bonanni ha parlato a TMW Radio analizzando le ultime prestazioni di Leao con il Milan in vista del match di campionato contro il Napoli.

PAROLE – «Leao rimarrà un grande rimpianto, è fortissimo ma per me non riuscirà mai a fare quel salto di qualità per diventare un campione».