Bonan: «Giroud è uno dei leader di questo Milan». Le parole del giornalista sull’attaccante rossonero

Alessandro Bonan ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Olivier Giroud. Le parole del giornalista sull’attaccante rossonero:

«Giroud ha il carisma per guidare i compagni e raddrizzare una barca che va in difficoltà. Il francese, insieme a Tonali e Maignan, è uno dei leader di questo Milan. L’Inter con Lautaro forse ce l’ha un po’ di meno ma l’argentino lavora tantissimo. Non ha un talento eccezionale ma ha dei colpi»