Bonan: «De Ketelaere va aspettato»

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Bonan ha commentato l’inizio di stagione di De Ketelaere. Ecco le parole:

«Bisognerebbe indagare sulle questioni personali: ha giocato solo in Belgio senza molta pressione, arriva in Italia con molte aspettative e capisci che è un giocatore alle prime partite. Poi, alle prime difficoltà si spegne lentamente. Bisognerebbe capire che famiglia ha, che carattere ha. Nella realtà milanese viene aiutato con un maestro come Pioli e dunque non vedo il problema, ma ha delle difficoltà a livello emotivo e, visto che vedo del talento nel ragazzo, credo vada fatto crescere. Lo puoi aspettare ma non so quanto»