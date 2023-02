Bonan: «Brahim Diaz è una risorsa importante per il Milan». Così il giornalista sul giocatore spagnolo rossonero

Alessandro Bonan ha parlato di Brahim Diaz e del suo ruolo nel Milan ai microfoni di SkySport24.

Ecco le sue parole: «Diaz sa come muoversi, si inserisce bene. E’ un calciatore con caratteristiche da squadra importante. Doveva trovare maggiore convinzione sottoporta, in area di rigore si smarriva un po’. Ora sta facendo meglio anche in area. E’ una risorsa importante per il Milan in attesa di vedere il vero De Ketelaere»